Зауралье показывает низкую явку

Курган, , 14:00 — REGNUM В Курганской области по состоянию на 15:00 по местному времени (13:00 мск) в голосовании приняли 3037 человек, что составляет 18,24% от числа избирателей, внесённых в списки. В регионе 9 сентября 2018 года проходит восемь избирательных кампаний муниципального уровня, главная из которых — выборы главы города Щучье, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в избиркоме Зауралья.

На выборах главы города Щучье Курганской области проголосовали 1603 избирателя — 20,08%. На предыдущих выборах мэра в 2013 году на 15:00 проголосовали 2743 избирателя или 33,57%.

«Голосование проходит в спокойном штатном режиме, обращений участников избирательного процесса по нарушениям действующего законодательства не поступало», — отметили в пресс-службе избиркома Курганской области.

Тем временем наблюдатели отмечают, что низкая избирательная активность в Курганской области вполне объяснима и связана с муниципальным уровнем выборов.

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