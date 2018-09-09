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Явка на выборы в подмосковных СИЗО на 12:00 составила 90%

Политика

Голосование проходит в штатной обстановке

Красногорск, 9 сентября 2018, 13:56 — REGNUM  К 12:00 около 90% избирателей, содержащихся в подмосковных СИЗО, проголосовали на выбора Московской области. Об этом сообщила председатель Мособлизбиркома Эльмира Хаймурзина.

«Уполномоченный по правам человека в Московской области Екатерина Семенова и зампред Общественной палаты Московской области Татьяна Дмитриева посмотрели, как голосуют в СИЗО. По состоянию на 12 часов в следственных изоляторах проголосовали 1 749 человек, что составляет около 90% от общего числа», — цитирует слова Хаймурзиной «Интерфакс».

По ее словам, голосование проходит в штатной обстановке, а в девяти изоляторах уже завершилось.

Отметим, что общая явка в Московской области к 12:00 составила 12,28%. Максимальное число избирателей (15% и более) зарегистрированы в муниципальных округах Шаховская, Ступино, Егорьевск, Краснознаменск, Чехов, Серпуховский, Пущино, Кашира, Озёры, Серебряные пруды.

На кресло подмосковного губернатора претендуют шесть кандидатов.

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Единый день голосования 9 сентября 2018 года
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