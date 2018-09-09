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В Тамбовской области на выборы пришли почти 18,8% избирателей

Политика

В регионе проходят выборы в районах области

Тамбов, 9 сентября 2018, 13:54 — REGNUM  В Тамбовской области явка на выборах к 12:00 составила 18,8%. Об этом сообщил региональный избирком. Всего в области 9 сентября проходят 352 избирательные кампании.

Всего в области уже проголосовали почти 75 тыс. избирателей.

Напомним, что в Тамбовской области открыто 647 участков для голосования. В списках избирателей 396,8 тыс. человек, что составляет почти 50% от общего количества людей, проживающих в регионе. Они могут проголосовать на выборах глав поселений и местных депутатов. Кроме того, в области проходят дополнительные выборы депутата облдумы по Сосновскому одномандатному округу и депутата Тамбовской городской думы.

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Единый день голосования 9 сентября 2018 года
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