В Екатеринбурге явка избирателей на 15:00 составила 16,95%

Екатеринбург, , 14:01 — REGNUM В Екатеринбурге явка избирателей на выборах в городскую думу по состоянию на 15:00 по местному времени (13:00 по мск) составила 16,95%. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе избирательной комиссии.

По данным на 15:00 на избирательные участки города пришли 181 996 горожан, чтобы отдать свой голос на выборах. В 2013 году во время выборов депутатов городской думы VI созыва процент проголосовавших по состоянию на 15:00 был выше. Тогда свой голос отдали 19,18% горожан и это более 205 тыс. жителей Екатеринбурга.

Как сообщало ИА REGNUM, явка избирателей на выборы в городскую думу Екатеринбурга на 10:00 и 12:00 по местному времени стала выше, чем на выборах 2013 года. По данным горизбиркома к 10:00 и полудню проголосовали 3,25% и 9,16% граждан от общего числа избирателей, тогда как на выборах гордумы VI созыва в 2013 году к 10:00 и 12:00 на участки пришли 1,99% и 7,88% избирателей соответственно.

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