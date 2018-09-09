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В Смоленской области проголосовали 9,62% жителей

Политика

Жители Смоленской области голосуют менее активно, чем пять лет назад

Смоленск, 9 сентября 2018, 13:47 — REGNUM  9,62% избирателей проголосовали на выборах депутатов Смоленской областной думы шестого созыва к 12:00 9 сентября, сообщает ИА REGNUM со ссылкой на данные облизбиркома.

Отметим, что этот показатель несколько ниже явки, зафиксированной на 12:00 8 сентября 2013 года, на выборах депутатов облдумы пятого созыва. Тогда проголосовали 10,5% избирателей. Всего явка составила тогда 29,11%.

На 48 депутатских мандатов претендуют 410 зарегистрированных кандидатов: 295 кандидатов выдвинуты от партий по единому избирательному округу и 115 — по одномандатным округам. В общей сложности в списки избирателей включены 767 тыс. 732 человека. В сентябре 2013 года, когда проходили выборы облдумы пятого созыва, право голоса имели 809 тыс. 176 жителей региона.

Между тем, ранее областная избирательная комиссия сообщила о том, что в регионе распространяются листовки с угрозами штрафа за неявку на выборы: в комиссии тогда подчеркнули, что участие в выборах — абсолютно добровольное, административная ответственность за неучастие граждан в выборах законодательством не установлена.

9 сентября в России — Единый день голосования. В 80 регионах страны проходит более 4,7 тысяч выборов разного уровня, в списки избирателей включены около 65 млн человек.

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Единый день голосования 9 сентября 2018 года
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