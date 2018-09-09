Благовещенск, , 14:01 — REGNUM В Амурской области завершился единый день голосования. Явка на 18:00 по местному времени (12:00 мск) составила 33,60%. Комиссии приступили к подсчету голосов и подведению итогов голосования на выборах губернатора, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Выборы губернатора Амурской области — 2018 характеризует довольно низкая активность избирателей.

Ровно в 20:00 по местному времени (14:00 мск) закрылись все 753 избирательных участка. В регионе в списки избирателей внесены 620 750 граждан.

На пост главы Приамурья претендуют 4 кандидата. Это Наталья Глазкова («За женщин России), Сергей Левицкий (СР), Василий Орлов (Единая Россия), Татьяна Ракутина (КПРФ)

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, помимо выборов губернатора, в Амурской области финишируют около 30 избирательных кампаний.

Наиболее активными оказались избиратели Шимановского района — явка на 18:00 составила 46,64%