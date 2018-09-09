Мособлизбирком проверяет сигнал о вбросе бюллетеней

Красногорск, , 13:42 — REGNUM Мособлизбирком проверяет информацию о вбросе бюллетеней на участке в Сергиево-Посадском районе на проходящих 9 сентября в Подмосковье выборах губернатора.

Председатель Московской областной избирательной комиссии Эльмира Хаймурзина сообщила об информации о возможном инциденте, полученной из соцсетей.

«Что касается сигнала, который поступил с одного из участков в Сергиево-Посадском районе, в настоящее время группа разборов Мособлизбиркома проводит работу. Поступил сигнал в социальных сетях, что возможно произведен вброс бюллетеней в стационарный ящик для голосования», — цитирует Хаймурзину «РИАМО». По ее словам, речь идет о двух эпизодах.

Сейчас члены рабочей группы смотрят видеозаписи с участков и уже в ближайшее время предоставят информацию о случившемся.

Напомним, на пост губернатора Московской области претендуют шесть кандидатов.