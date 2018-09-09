Губернатор Ростовской области проголосовал на выборах

Ростов-на-Дону, , 15:04 — REGNUM Губернатор Ростовской области Василий Голубев принял участие в голосовании, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе главы региона 9 сентября.

Как отметил донской глава, решения, принимаемые региональным парламентом, будут касаться всех жителей области. Поэтому крайне важно принять участие в формировании законодательного органа на ближайшие пять лет.

«Наше региональное законодательство — это, с одной стороны, социальная поддержка жителей области, с другой стороны — это формирование экономической политики, основой которой в ближайшие годы будет являться реализация майского указа президента нашей страны. Если внимательно посмотреть на указ президента, то это 12 национальных целей, и главным итогом их реализации является самочувствие человека, самочувствие жителей Ростовской области. Поэтому, мне кажется, в участии в выборах Законодательного собрания должны быть заинтересованы абсолютно все жители региона. От этого зависит экономическая, социальная политика, развитие Ростовской области, самочувствие каждого жителя нашего региона», — отметил Голубев.

Как сообщало ИА REGNUM, голосование на выборах депутатов Законодательного собрания Ростовской области в регионе проходит 9 сентября на 2608 избирательных участках. В общей сложности в списке избирателей — более 3 млн избирателей, из них около 15,5 тыс. — впервые голосующие.

На депутатский мандат в Законодательном собрании Дона претендуют 667 кандидатов. Всего в региональном парламенте — 60 мест.

Напомним, 9 сентября в России — единый день голосования. В 80 регионах страны проходит более 4,7 тыс. выборов разного уровня, в списки избирателей включены около 65 млн человек. В Ростовской области проходит голосование за депутатов регионального Законодательного собрания, а в 12 городах и районах — за депутатов местных парламентов.

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