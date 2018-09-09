В Ростовской области на избирательные участки пришли 14% жителей

Ростов-на-Дону, , 13:44 — REGNUM В Ростовской области продолжается голосование на выборах депутатов регионального парламента. На 12:00 по московскому времени явка в регионе составила 14,3%, избирательные участки посетили более 300 тыс. жителей Дона, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

В текущем году в списки избирателей включены более 3 млн человек. В единый день голосования, 9 сентября, в на Дону проходят выборы депутатов Законодательного собрания региона шестого созыва, а в 12 городах и районах — депутаты местных парламентов. Помещения для голосования закроют в 20:00.

Как сообщало ИА REGNUM, осенью 2013 года на избирательных участках в Ростовской области за депутатов донского парламента проголосовало более 37% избирателей.

Напомним, 9 сентября в России — единый день голосования. В 80 регионах страны проходит более 4,7 тыс. выборов разного уровня, в списки избирателей включены около 65 млн человек.

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