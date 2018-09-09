Выборы главы Тюменской области: Югра тянет среднюю явку вниз

Тюмень, , 13:41 — REGNUM Регионы «тюменской матрёшки» на выборах губернатора Тюменской области голосуют неравномерно. Самая низкая избирательная активность наблюдается в Югре, сообщает корреспондент ИА REGNUM по данным ГАС «Выборы».

В Ямало-Ненецком автономном округе к 14:00 по местному времени (12:00 мск) проголосовали 143 924 человек или 41,55% от числа избирателей, внесенных в списки на момент открытия избирательных участков.

Лидером голосования стал Красноселькупский район, где избирательные участки посетило 69,7% от общего числа избирателей. Самая высокая явка среди городов в Муравленко. Там к 14:00 проголосовало 53,01% избирателей. На выборах губернатора Тюменской области в 2014 году явка на 14:00 в ЯНАО составляла 30,21%.

В Югре на 14:00 явка составила 22,69% или 246 961 человек. В 2014 году она была ниже — 19,65%. В Тюменской области на 14:00 свой выбор сделали 39,63%. В целом по регионам «тюменской матрёшки» явка составила на 14:00 по местному времени 32,59%, тогда как в 2014 году средний показатель был 37,51%.

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