В Омской области выборы назвали «спокойными»

Омск, , 13:38 — REGNUM Выборы губернатора Омской области проходят организованно и спокойно, считает заместитель председателя регионального избиркома Михаил Мордовин.

«Выборы проходят организованно, спокойно. Наша горячая линия работает с семи утра. Специалисты дают информацию справочного характера», — прокомментировал Мордовин.

Как сообщили ИА REGNUM в областном правительстве, на выборах губернатора к 15:00 проголосовали почти полмиллиона избирателей, а именно 496 261 человек. Явка составила 32,5%.

«Лидируют сельские районы. Там проголосовало 43%, в городе — 25%. Это достаточно высокий процент проголосовавших. Для сравнения, на 15:00 у наших соседей в Новосибирской области проголосовало только 19%», — подчеркнул Михаил Мордовин.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, в Омской области 9 сентября 2018 года проходят выборы губернатора.

Напомним, сегодня в России — единый день голосования. В 80 регионах страны проходят более 4,7 тыс. выборов разного уровня. В списки избирателей включены порядка 65 млн человек.

Читайте ранее в этом сюжете: Омская область: известна явка на 15:00