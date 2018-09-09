Самая высокая явка за глав районов Псковской области — в Стругах Красных

Псков, , 13:36 — REGNUM В Псковской области сегодня, 9 сентября, проходят выборы новых глав в восьми районах. Как сообщили ИА REGNUM в областной избирательной комиссии, самую высокую активность демонстрируют избиратели Струго-Красненского района, где к 12:00 явка достигла 25,89%.

На выборах главы Великолукского района явка к полудню составила 13,05%, Красногородского — 21,35%, Локнянского — 19,52%, Невельского — 21,35%, Опочецкого — 17,64%, Псковского — 19,27%, Пыталовского — 17,05%.

По данным облизбиркома, на должность главы Великолукского района претендуют восемь человек, Красногородского — четыре кандидата, Локнянского — семь человек, Невельского — пять, Опочецкого — четыре, Псковского — шесть, Стругокрасненского и Пыталовского — по три кандидата.

Больше всего претендентов на глав районов участвуют в выборах как самовыдвиженцы — таких девять. От «Единой России» выдвинуты восемь кандидатов, от ЛДПР и «Партии Роста» — по семь кандидатов, от «Родины» и КПРФ — по четыре, один кандидат представляет Партию социальной защиты.

Напомним, в Псковской области сегодня, 9 сентября, выбирают также нового главу региона. Всего в России в единый день голосования в 80 регионах проходит более 4,7 тыс. выборов разного уровня, в списки избирателей включены около 65 млн человек.