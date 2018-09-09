21,66% жителей Орловской области проголосовали к полудню

Орел, , 13:35 — REGNUM 21,66% составила явка избирателей на выборы губернатора Орловской области по данным на 12:00 9 сентября, сообщает ИА REGNUM со ссылкой на данные облизбиркома.

В лидерах Колпнянский район, там уже проголосовала почти половина избирателей, в Сосковском районе на участки пришли более 46% жителей. В Орле явка составила 13,82%.

Отметим, что 14 сентября 2014 года, когда в регионе также выбирали губернатора, явка к 12:00 составила 21,98%.

Напомним, сегодня в регионе выбирают губернатора. На пост претендуют директор ООО «СтройКоммуникации» Евгений Алехин («Родина»), врио губернатора Андрей Клычков (КПРФ), председатель комитета реготделения партии «Патриоты России» Елена Крачнакова, депутат Орловского облсовета Андрей Куцын (ЛДПР) и депутат Орловского облсовета Руслан Перелыгин («Справедливая Россия»).

9 сентября в России — Единый день голосования. В 80 регионах страны проходит более 4,7 тысяч выборов разного уровня, в списки избирателей включены около 65 млн человек.

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