Явка на выборах губернатора Кузбасса приближается к 50%

Кемерово, , 13:34 — REGNUM Явка избирателей на выборах губернатора Кемеровской области к 15:00 (время местное) составила 47,3%. На избирательные участки пришли почти 954 тысячи человек.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, кемеровский избирком опубликовал явку избирателей на 15:00 задолго до назначенного времени. Около 13:00 (время местное) на сайте кемеровского ЦИК появились данные о том, что в 15:00 явка должна составить 32,58%.

На горячей линии кемеровского ЦИКа предположили, что это техническая ошибка, данные исчезли с сайта спустя некоторое время.

Напомним, к 12:00 (время местное) явка избирателей на выборах губернатора Кузбасса составляла 29,3%, к этому времени проголосовали 590,7 тыс. человек из 2,01 млн зарегистрированных избирателей.

На пост главы Кузбасса претендуют честь кандидатов: Владимир Карпов, Елена Латышенко, Татьяна Протас, Юрий Скворцов, Игорь Украинцев, Сергей Цивилёв.

Отметим, что что 9 сентября в 80 регионах страны проходит более 4,7 тысяч выборов разного уровня, в списки избирателей включены около 65 млн человек.

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