На выборах во Владимирской области – первое нарушение

Владимир, , 13:31 — REGNUM В избирком Владимирской области подана первая жалоба о предположительном нарушении на выборах губернатора и депутатов заксобрания. Как сообщил портал «Зебра ТВ», один из кандидатов заявил о нарушениях при голосовании на дому.

По данным заявителя, нарушение было допущено на участке во Владимире. Якобы урну для голосования на дому вынесли с участка, не оформив необходимых документов. В них, по словам кандидата, были только фамилии людей, заявивших о желании проголосовать дома, но не было других данных, например, контактных. Кандидат подал в избирком жалобу, в которой потребовал вернуть урну на участок.

ИА REGNUM напоминает, что 9 сентября, в единый день голосования, во Владимирской области проходят выборы губернатора и депутатов заксобрания. По данным на 12:00, в них уже приняли участие 13,4% избирателей, что выше показателя 2013 года почти на 4%.

Всего в России 9 сентября выборы регионального и муниципального уровня проходят в 80 субъектах. В списки избирателей включены 65 млн человек.

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