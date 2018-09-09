На довыборах депутата Псковского облсобрания явка едва превысила 9%

Псков, , 13:28 — REGNUM На дополнительных выборах депутата Псковского областного собрания депутатов шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 12 к 12:00 проголосовало 9,01% избирателей. Как сообщили ИА REGNUM в областной избирательной комиссии, в довыборах участвуют пять кандидатов.

Это врач скорой медицинской помощи, депутат Псковской городской думы шестого созыва Артур Гайдук («Яблоко»), директор по строительству и перспективному развитию ООО «Монтажник наружных систем» Юрий Герасев (ЛДПР), директор ООО «Изборский парк» Роман Иванов (КПРФ), домохозяйка Елена Николаева («Партия Роста») и генеральный директор ООО «ПсковАгроИнвест» Ирина Толмачева («Единая Россия»).

Довыборы проводятся в связи с досрочным сложением полномочий Александра Братчикова, который в декабре 2017 года был избран сити-менеджером города Пскова.

Напомним, также в Псковской области сегодня, 9 сентября, проходят выборы губернатора. К полудню явка на них составила 14,25% от числа избирателей региона.

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