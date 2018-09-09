Закрылись избирательные участки Якутии: единый день голосования закончен

Якутск, , 14:01 — REGNUM В Якутии завершился единый день голосования. 795 избирательных участков региона закрылись в 20:00 по местному времени (14:00 мск), сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Без негатива не обошлось. В ЦИК Якутии девять раз пожаловались на нарушения, а активисты движения в защиту прав избирателей «Голос» зафиксировали принуждение к голосованию проживающих в общежитиях студентов за определённую партию и её кандидатов. В избиркоме, комментируя эти инциденты, заявили, что нарушения несущественны, и склонения к голосованию не обнаружили.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня в Якутии выбирали главу региона и депутатов Госсобрания, а также мэра Якутска и представителей городской думы. Кроме того, шло голосования за глав 15-ти муниципалитетов.

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В главы республики, напомним, баллотировались инженер по диагностике авиационной техники АО «Авиакомпания АЛРОСА» Владимир Богданов («Справедливая Россия»), вице-спикер регионального парламента Виктор Губарев (КПРФ), врио руководителя региона Айсен Николаев («Единая Россия») и депутат Госсобрания республики, предприниматель Гаврил Парахин (ЛДПР).

На кресло мэра Якутска директор ПКК «Аэроторгсервис» Сардана Авксентьева, предприниматель Сергей Асютин («Партия ветеранов России»), директор телерадиокомпании «Алмаз» Микаэл Заболотный («Партия роста»), бизнесмены Иван Комаров («Гражданская платформа») и Игорь Любарский («Патриоты России»), заместитель директора ООО «Энергетическая строительная компания» Степан Подаруев («Честно»), спикер гордумы Якутска Александр Саввинов («Единая Россия»), руководитель республиканского общественного движения «Сир» Иван Степанов («Справедливая Россия») и директор ИП Иванова Владислав Теппор (ЛДПР).