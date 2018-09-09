Явка на выборах губернатора Подмосковья на 12.00 составила 12,28%

Красногорск, , 13:27 — REGNUM Явка избирателей на выборах губернатора Московской области на 12.00 составила 12,28%. Об этом 9 сентября сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой данные с информационных стендов в штабе ЦИК РФ.

Максимальное число избирателей (15%и более) зарегистрированы в муниципальных округах Шаховская, Ступино, Егорьевск, Краснознаменск, Чехов, Серпуховский, Пущино, Кашира, Озёры, Серебряные пруды.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, 9 сентября 2018 года в России проходит Единый день голосования. В 80 регионах страны проходит более 4,7 тыс. выборов разного уровня, в списки избирателей включены около 65 млн человек.