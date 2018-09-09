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Явка избирателей на выборах в Дагестане превысила 18%

Политика

В регионе выбирают депутатов четырех городов и 24 сел, а также глав трех сельских поселений

Махачкала, 9 сентября 2018, 13:26 — REGNUM  Явка избирателей на выборы в органы местного самоуправления в Дагестане к полудню составила около 18,80%. За последние два часа она увеличилась более чем вдвое.

Как сообщили в республиканском избиркоме, в 10:00 общая явка по республике составила 8,02%, пишет РИА «Дагестан». Напомним, в единый день голосования в Дагестане проходит 31 избирательная кампания по выборам в органы местного самоуправления.

Депутатов горсоветов выбирают жители четырех городов республики, еще в 24 селах пройдут выборы депутатов сельсоветов, в трех селах изберут глав администрации. Как сообщало ИА REGNUM, принимать участие в выборах будут около 14% избирателей Дагестана. Для них открыты 157 участков для голосования.

Стоит отметить, что всего в 80 регионах России в единый день голосования проходят 4,7 тыс. выборов разного уровня. В списки избирателей включены около 65 млн человек.

Читайте ранее в этом сюжете: В Дагестане стартовала 31 избирательная кампания

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Единый день голосования 9 сентября 2018 года
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