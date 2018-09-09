Общественники Подмосковья жалуются на информационные вбросы

Красногорск, , 13:26 — REGNUM Работа наблюдателей Общественной палаты Московской области на выборах затруднена информационными вбросами. Об этом сообщила зампред организации Татьяна Дмитриева.

По её словам, к ним уже поступило около 20 обращений.

«Есть большое количество информационных вбросов. Это тормозит нашу работу, мы отвлекаемся», — цитирует «Интерфакс» слова общественницы.

В качестве примера Дмитриева рассказала о не подтвердившейся информации о потасовке, которая якобы произошла на избирательном участке в Щелково.

Напомним, 9 сентября в Единый день голосования избиратели Подмосковья выбирают губернатора региона.