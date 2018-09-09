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Общественники Подмосковья жалуются на информационные вбросы

Политика

На выборах губернатора Московской области нарушения?

Красногорск, 9 сентября 2018, 13:26 — REGNUM  Работа наблюдателей Общественной палаты Московской области на выборах затруднена информационными вбросами. Об этом сообщила зампред организации Татьяна Дмитриева.

По её словам, к ним уже поступило около 20 обращений.

«Есть большое количество информационных вбросов. Это тормозит нашу работу, мы отвлекаемся», — цитирует «Интерфакс» слова общественницы.

В качестве примера Дмитриева рассказала о не подтвердившейся информации о потасовке, которая якобы произошла на избирательном участке в Щелково.

Напомним, 9 сентября в Единый день голосования избиратели Подмосковья выбирают губернатора региона.

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Единый день голосования 9 сентября 2018 года
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