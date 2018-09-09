К полудню явка на выборах нижегородского губернатора составила около 14%

Нижний Новгород, , 13:23 — REGNUM На выборах губернатора Нижегородской области к 12:00 проголосовали около 14% от 2 576 950 избирателей, которые были включены в список на время открытия участков, но данные пока предварительные, не поступили сведения из Сергачского района. На предыдущих выборах губернатора в 2014 году к полудню свои голоса отдали 15,79% избирателей, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

По уточненным данным, явка 9 сентября 2018 года на 10:00 составила 5,32% против 8,95% на это же время в 2014 году. Самую высокую активность сегодня с утра проявляли избиратели Сергачского района — 21,37% и Шарангского района — свыше 18%. В Нижнем Новгороде в зависимости от района явка на 10:00 составляла от 2,38% до 3,19%.

По данным избирательной комиссии региона, помимо Шарангского района, на 10:00 активно голосовали избиратели в Варнавинском, Лукояновском, Тонкинском, Починковском и Большеболдинском районах Нижегородской области, где явка превысила 15%.

Избирателям на 2174 участках, которые будут работать до 20:00, предстоит выбрать главу региона из пятерых претендентов. В их числе — представитель «Партии пенсионеров за социальную справедливость» Александр Быков, депутат Заксобрания, представитель КПРФ Владислав Егоров, депутат Заксобрания области, представитель партии «Справедливая Россия» Галина Клочкова, депутат Госдумы, представитель ЛДПР Александр Курдюмов, врио губернатора Нижегородской области, представитель партии «Единая Россия» Глеб Никитин. Все кандидаты проголосовали на выборах ещё утром.

Читайте также: Все кандидаты на пост нижегородского губернатора уже проголосовали

Необычные избиратели отметились на участке №2550 на Нижне-Волжской набережной в Нижнем Новгороде. Влюбленная пара, отмечая годовщину свадьбы круизом по Волге, сделала остановку, чтобы проголосовать на губернаторских выборах.

Напомним, 9 сентября 2018 года в России является единым днём голосования. В 80 субъектах Федерации проходят свыше 4,7 тыс. выборов разного уровня, в том числе и глав регионов. В список избирателей по РФ включены около 65 млн человек.

В Нижегородской области помимо губернаторских выборов проходят довыборы в Госдуму, где явка на 12:00 составляет 22,59%, довыборы в Заксобрание Нижегородской области (на 10:00 явка была 2,69%), довыборы в думы Нижнего Новгорода (явка на 10:00 — 2,3%) и Дзержинска (утренняя явка составила 5%), а также еще три десятка выборных кампаний в муниципалитетах.