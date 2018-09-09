Новосибирцы выбирают губернатора: явка по-прежнему ниже, чем в 2014 году

Новосибирск, , 13:20 — REGNUM На выборах в Новосибирской области проголосовал депутат Госдумы Александр Карелин. Традиционно он голосовал на избирательном участке №1580, расположенном на территории военного санатория «Ельцовка». Карелин отметил, что убеждён в том, что каждый раз в день выборов, люди учатся проявлять гражданскую дисциплину и «осознанно выбирать, простым действием».

«Сегодня, на мой взгляд, главное для Новосибирской области, что не ажиотаж привлекает граждан на избирательные участки, а простое понимание, что развитие Новосибирской области зависит от жителей региона. От их выбора сегодня в день голосования. Поэтому оценивается все, и состояние дорог, и уровень подготовки к учебному году и т.д. Жители понимают, что поступательное продолжение развитие региона очень важно», — отметил Александр Карелин.

Отметим, что на 15:00 (время местное) явка избирателей на выборах губернатора составила 18,77%, в голосовании приняли участие 399 325 жителей области. На выборах главы региона в 2014 году явка к этому времени составила 20,60%.

На пост главы Новосибирской области претендуют четыре человека: Анатолий Кубанов, Георгий Михайлов, Дмитрий Савельев, Андрей Травников.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в единый день голосования в Новосибирской области проходят более 30 избирательных кампаний. Помимо досрочных выборов губернатора проходят дополнительные выборы депутатов представительных органов муниципальных образований.

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