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Замглавы участковой УИК в Улан-Удэ задержан из-за нарушения на выборах

Политика

Предотвращен вброс бюллетеней

Москва, 9 сентября 2018, 13:20 — REGNUM  Глава ЦИК России Элла Памфилова сообщила о задержании замглавы участковой избирательной комиссии (УИК) №725 в Улан-Удэ.

По словам Памфиловой, в МВД сообщили, что члены участковой комиссии № 725 выехали в изолятор временного содержания, чтобы доставить туда семь заранее заполненных бюллетеней. В 80 регионах страны проходит более 4,7 тыс. выборов разного уровня, в списки избирателей включены около 65 млн человек. Жителям Москвы предстоит избрать мэра города, состоятся также выборы в муниципальные органы власти.

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Единый день голосования 9 сентября 2018 года
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