Замглавы участковой УИК в Улан-Удэ задержан из-за нарушения на выборах

Москва, , 13:20 — REGNUM Глава ЦИК России Элла Памфилова сообщила о задержании замглавы участковой избирательной комиссии (УИК) №725 в Улан-Удэ.

По словам Памфиловой, в МВД сообщили, что члены участковой комиссии № 725 выехали в изолятор временного содержания, чтобы доставить туда семь заранее заполненных бюллетеней. В 80 регионах страны проходит более 4,7 тыс. выборов разного уровня, в списки избирателей включены около 65 млн человек. Жителям Москвы предстоит избрать мэра города, состоятся также выборы в муниципальные органы власти.