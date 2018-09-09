Жители Майкопа демонстрируют низкий интерес к выборам депутатов горсовета

Майкоп, , 13:19 — REGNUM 8,68% избирателей составила явка на выборы депутатов городского совета четвертого созыва столицы Адыгеи города Майкопа по данным на 12:00 9 сентября, сообщает ИА REGNUM со ссылкой на информацию избирательной комиссии.

Всего голосование проходит на 72 избирательных участках, в списки включены 129 тысяч 539 избирателей. В общей сложности на места в Совете народных депутатов Майкопа четвертого созыва претендуют 200 кандидатов. Сегодня же проходят дополнительные выборы депутата Государственного Совета-Хасэ Республики Адыгея по одномандатному избирательному округу №9 города Майкопа — за этот мандат борются три кандидата, а также еще 11 муниципальных выборов.

Добавим, что на выборах депутатов горсобрания Майкопа третьего созыва в сентябре 2013 года явка составила менее 19%.

Единый день голосования проходит сегодня, 9 сентября, на территории РФ. В 80 регионах страны проходит более 4,7 тысяч выборов разного уровня, в списки избирателей включены около 65 млн человек.

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