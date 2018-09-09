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Явка на выборах мэра Москвы-2018 опережает показатели 2013 года

Политика

На выборах мэра Москвы к 10:00 проголосовали более 2,5% избирателей

Москва, 9 сентября 2018, 13:17 — REGNUM  На выборах мэра Москвы к 10:00 проголосовали более 2,5% избирателей, заявил председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов на пресс-конференции в штабе ЦИК РФ, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«В целом по городу к 10:00 проголосовало 2,61% избирателей», — сообщил он.

Напомним, на выборах мэра Москвы в 2013 году к 10:00 проголосовало 1,93% избирателей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в списке претендентов на должность мэра Москвы пять кандидатов: Михаил Балакин(от партии «Союз Горожан»), Михаил Дегтярев(от ЛДПР), Вадим Кумин(от КПРФ), Илья Свиридов(от партии «Справедливая Россия»), и Сергей Собянин(действующий мэр Москвы, самовыдвижение).

Читайте ранее в этом сюжете: Явка избирателей на выборы мэра Москвы достигла 2,45%

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Выборы мэра Москвы
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