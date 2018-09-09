Единый день голосования завершился в Приморском крае

Владивосток, , 13:19 — REGNUM В Приморском крае завершился единый день голосования. Комиссии приступили к подсчету голосов и подведению итогов выборов губернатора региона, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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В Приморье ровно в 20:00 по местному времени (13:00 мск) закрылись все 1300 избирательных участков. Явка на 18:00 составила 26,55% избирателей. Наиболее активно голосовали жители Октябрьского района — 39,43% на 18:00.

Правом избирательного голоса в Приморье обладают 1 млн 456 тыс. человек.

На пост главы региона претендуют пять человек. Это Андрей Тарасенко, врио губернатора («Единая Россия»), Андрей Андрейченко (ЛДПР), Андрей Ищенко (КПРФ), Алексей Козицкий («Справедливая Россия»), Юлия Толмачева (Российская партия пенсионеров).

Как сообщало ИА REGNUM, в Приморском крае сегодня избирали губернатора, депутатов муниципальных собраний, мэров городов и поселков, глав районов.

9 сентября в России проходит единый день голосования. В 80 регионах страны проходит 4,7 тыс. избирательных кампаний. В них вовлечены около 65 млн человек.