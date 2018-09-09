Более четверти избирателей проголосовали на выборах в парламент Калмыкии

Элиста, , 13:12 — REGNUM 25,54% составила явка на выборы Народного Хурала Республики Калмыкия шестого созыва по данным на 12:00 9 сентября, сообщает ИА REGNUM со ссылкой на информацию избирательной комиссии.

На 27 мандатов в республиканском парламенте претендуют 149 кандидатов. Свои списки смогли зарегистрировать ЛДПР, «Единая Россия», Российская экологическая партия «Зеленые», КПРФ, «Патриоты России», «Родина», «Справедливая Россия», «Гражданская платформа». Бюллетени для голосования — на русском и калмыцком языках.

Голосование на выборах стартовало в 08:00. Всего в списке избирателей — 207 тыс. 484 человек. Отметим, что явка на выборах в парламент пятого созыва в 2013 году составила 48,2%.

9 сентября в России проходит Единый день голосования. Сегодня в 80 регионах России проходит более 4,7 тысяч выборов разного уровня, в списки избирателей включены около 65 млн человек.

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