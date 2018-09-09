Омская область: известна явка на 15:00

Омск, , 13:10 — REGNUM В Омской области явка на выборах губернатора на 15:00 составила 32,52%.

Как сообщили ИА REGNUM в областной избиркоме, всего к этому времени проголосовал 496 321 избиратель. В муниципальных районах проголосовали 42,93% избирателей, в Омске — 25,3%. В лидерах по явке — Крутинский муниципальный район (64,74%), в городе активнее всего голосует Ленинский округ (26,76%).

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, в Омской области 9 сентября 2018 года проходят выборы губернатора. Явка на 12 часов составляла 20,79%.

На выборах губернатора Омской области 13 сентября 2015 года к 15 часам проголосовали 24,01% избирателей.

Напомним, 9 сентября 2018 года в России — единый день голосования. В 80 регионах РФ проходят более 4,7 тыс. выборов различного уровня. В списки избирателей включены порядка 65 млн человек.

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