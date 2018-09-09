Воскресенье, 9 Сентября 2018 года
13:36:10 МСК

Владимир Жириновский проголосовал на выборах в Москве

Политика

В России проходит Единый день голосования

Москва, 9 сентября 2018, 13:08 — REGNUM  Депутат Госдумы, лидер ЛДПР Владимир Жириновский проголосовал на выборах мэра Москвы, передает корреспондент ИА REGNUM 9 сентября. Жириновский проголосовал на избирательном участке 2714, который расположен в школе № 814 на улице Матвеевской.

«Выборы — это один из столпов демократии. Если он покосится — рухнет вся конструкция. Поэтому честные выборы — это лучшая прививка от революции», — уверен Жириновский.

В 80 регионах страны проходит более 4,7 тыс. выборов разного уровня, в списки избирателей включены около 65 млн человек. Жителям Москвы предстоит избрать мэра города, состоятся также выборы в муниципальные органы власти.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Единый день голосования 9 сентября 2018 года
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить