Владимир Жириновский проголосовал на выборах в Москве

Москва, , 13:08 — REGNUM Депутат Госдумы, лидер ЛДПР Владимир Жириновский проголосовал на выборах мэра Москвы, передает корреспондент ИА REGNUM 9 сентября. Жириновский проголосовал на избирательном участке 2714, который расположен в школе № 814 на улице Матвеевской.

«Выборы — это один из столпов демократии. Если он покосится — рухнет вся конструкция. Поэтому честные выборы — это лучшая прививка от революции», — уверен Жириновский.

В 80 регионах страны проходит более 4,7 тыс. выборов разного уровня, в списки избирателей включены около 65 млн человек. Жителям Москвы предстоит избрать мэра города, состоятся также выборы в муниципальные органы власти.