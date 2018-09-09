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Довыборы в Госдуму в Саратовской области: данные о явке за четыре часа

Политика

Саратовские избиратели голосуют менее активно

Саратов, 9 сентября 2018, 13:06 — REGNUM  На довыборах в Госдуму в Саратовской области проголосовало за четыре часа предварительно 8,1% избирателей, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на предварительные данные ГАС «Выборы».

В этом году голосуют менее активно, чем в 2016 году, когда проходили основные выборы в Государственную думу седьмого созыва. На довыборах по двум одномандатным округам в Саратовской области в среднем явка, по предварительным данным, составила к полудню 8,1%. Напомним, в 2016 году за четыре часа в области проголосовало 21,7% избирателей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в регионе выбирают депутатов Госдумы по двум саратовскому и балашовскому округам. Также проходят выборы в органы местного самоуправления, где будут избраны 2055 депутатов.

Напомним, 9 сентября в России — единый день голосования. В 80 регионах страны проходит более 4,7 тыс. выборов разного уровня, в списки избирателей включены около 65 млн человек.

Читайте ранее в этом сюжете: Активность саратовских избирателей снизилась

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Единый день голосования 9 сентября 2018 года
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