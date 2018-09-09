Фальшивый вброс с участка в Москве распространяли еще на выборах президента

Москва, , 13:05 — REGNUM Член Общественного штаба по наблюдению за выборами мэра Москвы, сопредседатель движения в защиту прав избирателей «Голос» Григорий Мельконьянц прокомментировал появление в Telegram ролика о якобы имеющем место вбросе на участке 2342 в Москве. Как он заявил в штабе 9 сентября, данный ролик гуляет по сети интернет еще с президентских выборов-2018, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«Этот ролик однозначно фейковый. Как мы выяснили, он распространялся еще на выборах президента России в марте 2018 года», — сообщил Мельконьянц.

Напомним, в Telegram распространяют ролик о «вбросе» бюллетеней на выборах мэра Москвы.

«На видео из Telegram видно, как председатель комиссии достает из тумбочки бюллетени, подходит к урне и опускает их. Группа разбора Общественного штаба отсмотрела запись с этого участка в 9.15 — время, указанное в видео из Telegram. Сравнив этот ролик с реальным видео, выведенным на мониторе в Общественном штабе, мы увидели явные различия: расстановка мебели и урн, на ролике с «вбросом» обычные урны, а на реальном участке КОИБы. Мы впервые столкнулись с намеренной фальсификацией», — заявил ранее руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами мэра Москвы Алексей Венедиктов.

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