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На акцию протеста в Новосибирске вышло около пятисот человек

Политика

Акция не была согласована с мэрией города

Новосибирск, 9 сентября 2018, 13:02 — REGNUM  Несогласованная акция против пенсионной реформы прошла в Новосибирске 9 сентября. Несколько сот новосибирцев собрались в Первомайском сквере и попытались пройти шествием по улице Ленина. Но после задержания одного из организаторов направились в сторону отделения полиции, где была перекрыта улицу Мичурина. ОМОН применил силу, несколько протестующих задержаны.

В середине дня 9 сентября в Первомайском сквере началась несогласованная акция протеста против пенсионной реформы — на него пришли сотни новосибирцев. Основные требования — отмена повышения пенсионного возраста. Мэрия Новосибирска не согласовала митинг.

Полиция не позволила участникам провести митинг и достать транспаранты. Протестующие опробовали пройти шествием по улице Ленина до здания кинотеатра «Победа». По разным оценкам в шествии участвовало порядка 500 человек.

После задержания одного из организаторов, толпа митингующих направилась в сторону Центрального РОВД на улице Мичурина. Здесь возникло противостояние протестующих и ОМОНа. Улица была перекрыта, остановлено движение транспорта. Сотрудники ОМОН применили силу. Несколько протестующих задержано.

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Пенсионная реформа
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