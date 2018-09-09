Министр Кобылкин на инаугурации главы ЯНАО: «Словно дочку замуж выдаёшь»

Салехард, , 13:14 — REGNUM Министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин сравнил ощущения на инаугурации Дмитрия Артюхова на пост главы ЯНАО с замужеством дочери. В церемонии принимают участие главы Тюменской области, Югры, первый губернатор Ямала Юрий Неёлов, а также полпред Уральского федерального округа Николай Цуканов.

«В последний раз я так же чувствовал себя, когда отдавал дочку замуж», — сказал бывший губернатор Ямала Дмитрий Кобылкин.

Дмитрий Кобылкин процитировал слова из песни Владимира Высоцкого «Был шторм. Канаты рвали кожу с рук», и пожелал самому молодому губернатору России в первооснову своей деятельности ставить человека, ямальцев.

«Мы должны помнить всегда всё, что мы делаем — мы делаем для людей», — напутствовал нового главу региона Дмитрий Кобылкин.

Напомним, 9 сентября 2018 года большинством голосов депутатов Заксобрания ЯНАО губернатором Ямала был избран Дмитрий Артюхов. Пост главы региона стал вакантным в мае после досрочного прекращения полномочий Дмитрия Кобылкина и назначения его министром природных ресурсов и экологии России.

Читайте ранее в этом сюжете: Дмитрий Артюхов избран губернатором Ямала