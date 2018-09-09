Воскресенье, 9 Сентября 2018 года
13:35:58 МСК

Министр Кобылкин на инаугурации главы ЯНАО: «Словно дочку замуж выдаёшь»

Политика

Дмитрий Артюхов вступил в должность главы Ямала

Салехард, 9 сентября 2018, 13:14 — REGNUM  Министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин сравнил ощущения на инаугурации Дмитрия Артюхова на пост главы ЯНАО с замужеством дочери. В церемонии принимают участие главы Тюменской области, Югры, первый губернатор Ямала Юрий Неёлов, а также полпред Уральского федерального округа Николай Цуканов.

«В последний раз я так же чувствовал себя, когда отдавал дочку замуж», — сказал бывший губернатор Ямала Дмитрий Кобылкин.

Дмитрий Кобылкин процитировал слова из песни Владимира Высоцкого «Был шторм. Канаты рвали кожу с рук», и пожелал самому молодому губернатору России в первооснову своей деятельности ставить человека, ямальцев.

«Мы должны помнить всегда всё, что мы делаем — мы делаем для людей», — напутствовал нового главу региона Дмитрий Кобылкин.

Напомним, 9 сентября 2018 года большинством голосов депутатов Заксобрания ЯНАО губернатором Ямала был избран Дмитрий Артюхов. Пост главы региона стал вакантным в мае после досрочного прекращения полномочий Дмитрия Кобылкина и назначения его министром природных ресурсов и экологии России.

Читайте ранее в этом сюжете: Дмитрий Артюхов избран губернатором Ямала

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Отставки и назначения глав регионов РФ
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить