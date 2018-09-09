Воскресенье, 9 Сентября 2018 года
13:36:39 МСК

Пашинян и Путин не обсуждали возможное членство Азербайджана в ОДКБ

Политика

По словам армянского премьера, Армения и Россия скоро осуществят совместную гуманитарную программу в Сирии

Пашинян и Путин не обсуждали возможное членство Азербайджана в ОДКБ
Иллюстрация:  primeminister.am

Москва, 9 сентября 2018, 13:01 — REGNUM  Во время встречи премьер-министра Армении Никола Пашиняна с президентом России Владимиром Путиным 8 сентября не обсуждалось возможное членство Азербайджана в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом заявил журналистам Пашинян.

На уточняющий вопрос, обсуждал ли какой-либо российский чиновник вопрос членства Азербайджана с армянским официальным лицом, премьер-министр Армении дал отрицательный ответ, добавив, что если официальный Баку выразит желание это сделать, то ясно, какой будет позиция Армении, сообщает azatutyun. am

В беседе с журналистами Пашиняна также спросили, обсуждалась ли во время встречи с Путиным судьба «бывшего армянского чиновника» [речь идет о экс-президенте Армении Роберте Кочаряне]. Пашинян на это заявил, что никакого подобного вопроса не обсуждалось.

По словам армянского премьера, Армения и Россия скоро осуществят совместную гуманитарную программу в Сирии. Он добавил, что это будет полностью гуманитарная программа, которая не будет включать в себя какой-либо военной составляющей.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Армяно-российские отношения
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить