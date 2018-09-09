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КОИБы установлены на 76% свердловских участков

Политика

495 в Екатеринбурге и 20 в Качканаре

Екатеринбург, 9 сентября 2018, 13:01 — REGNUM  В Свердловской области комплексы по обработке избирательных бюллетеней установлены на 515 участках. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в облизбиркоме.

КОИБами оснащены 495 из 573 участков Екатеринбурга. Также они стоят на 20 участках Качканара.

Ещё на 142 участках, где нет КОИБов, будет применена технология QR-кодирования. Она позволит в ускоренном режиме ввести протоколы с итогами голосования. Этот способ уже зарекомендовал себя на выборах 2017 и весны 2018 года.

Напомним, всего в Свердловской области открыто 676 избирательных участков. Выборы проходят в 15 муниципалитетах.

Добавим, в России сегодня единый день голосования. В 80 регионах проходит более 4,7 тыс. выборов разного уровня, в списки избирателей включены около 65 млн человек.

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Единый день голосования 9 сентября 2018 года
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