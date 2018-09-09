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Явка на муниципальных выборах в Республике Алтай к 15:00 составила 34,86%

Политика

Наибольший интерес к выборам проявили жители Кош-Агачского района

Горно-Алтайск, 9 сентября 2018, 13:01 — REGNUM  В Республике Алтай, где сегодня, 9 сентября, предстоит избрать новый состав более сотни органов местного самоуправления, к 15:00 местного времени проголосовали уже 34,86% избирателей. Об этом проинформировал республиканский избирком.

Наибольшую явку продемонстрировали жители Кош-Агачского района (45,09%), наименьшую — Майминского (20,95%). Всего по Республике Алтай проголосовало 40 636 избирателей.

Напомним, по состоянию на 12:00 местного времени явка с республике составляла 24,12%. По итогам муниципальных выборов должны быть избраны главы 54 муниципальных образований и замещено порядка 815 депутатских мандатов.

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Муниципальные выборы в Республике Алтай 9 сентября 2018 года
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