На 12:00 в Воронежской области явка составила 15,36% избирателей

Воронеж, , 13:00 — REGNUM 15,36% жителей Воронежской области приняли участие в голосовании на выборах губернатора региона на 12:00 9 сентября, сообщает ИА REGNUM со ссылкой на данные областной избирательной комиссии.

Лидер по явке — Аннинский район, где за четыре часа проголосовали 45,99% жителей, также высокая явка — более 32% — в Каширском и Верхнемамонском районах. Самую низкую активность проявляют жители Левобережного района Воронежа, где проголосовали лишь 30,26%. Из районов области аутсайдер — Семилуки: 8,66% проголосовавших.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 сентября в Воронежской области проходят досрочные выборы губернатора. На пост главы региона претендуют шесть зарегистрированных кандидатов: депутат Воронежской гордумы Олег Бурцев (ЛДПР), депутат Воронежской облдумы Николай Воронин (КПРФ), врио губернатора Воронежской области Александр Гусев («Единая Россия»), депутат Совета народных депутатов Россошанского муниципального района Виталий Климов («Справедливая Россия»), директор Зональной научной библиотеки ВГУ Аркадий Минаков («Родина») и директор ООО НПО «ИнтерПолярис» Игорь Перевезенцев (Партия роста).

9 сентября, в Единый день голосования, в 80 регионах России проходит более 4,7 тысяч выборов разного уровня, в списки избирателей включены около 65 млн человек.

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