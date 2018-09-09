Единый день голосования завершился в Хабаровском крае

Хабаровск, , 13:04 — REGNUM В Хабаровском крае завершился единый день голосования. Началось подведение итогов выборов главы региона. Ровно в 20:00 закрылись все 793 избирательных участка, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

На пост губернатора Хабаровского края претендуют пять кандидатов: Сергей Фургал, депутат ГД РФ (ЛДПР), Вячеслав Шпорт, действующий губернатор края («Единая Россия»), Анастасия Саламаха, предприниматель, (КПРФ), Игорь Глухов, директор агентства по распространения печати «Экспресс» (СР), Андрей Петров, менеджер (Зеленые).

В Хабаровском крае правом избирательного голоса обладают 978 972 человека.

Явка на 18:00 составила 31,85%. Активнее всех голосовали жители Комсомольского района — 62,08% на 18 часов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Хабаровском крае сегодня выбирают губернатора, мэра столицы региона Хабаровска, глав районов и мэров городов, депутатов муниципальных собраний. В шести регионах ДФО сегодня выбирают губернаторов — это Хабаровский край, Приморье, Амурская область, Якутия, Чукотка, Колыма.