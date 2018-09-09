Почти 19% самарских избирателей проголосовали на выборах губернатора

Самара, , 12:59 — REGNUM В ходе голосования за губернатора Самарской области на 12:00 (13:00 мск) сделали свой выбор 18,76% избирателей от числа включенных в список. При этом на выборах главы региона в 2014 году к полудню участки посетили 28,73% граждан, имеющих право голоса, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Самарцы выбирают первое лицо региона из шести кандидатов, в числе которых врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров («Единая Россия»), помощник депутата Самарской губернской думы Галина Баранова («Российская партия пенсионеров за социальную справедливость»), предприниматель Виталий Кирсанов («Коммунисты России»), заместитель председателя Самарской губернской думы Алексей Лескин (КПРФ), заместитель председателя комитета Самарской губернской думы Михаил Маряхин («Справедливая Россия») и заместитель председателя Самарской губернской думы Александр Степанов (ЛДПР).

Чуть менее активно проходят дополнительные выборы в Госдуму по одномандатному избирательному округу №158: к 12:00 по местному времени в них приняло участие 17,15% избирателей. Растет число политически ответственных граждан в Тольятти: на выборах в местную думу проголосовало 11,39% избирателей, тогда как в 2013 году к полудню пришли на участки 9,54%.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, сегодня в Самарской области работают 1783 избирательных участка. На время открытия участков в список включено 2 365 786 избирателей.

Напомним, в единый день голосования 9 сентября 2018 года в регионе выбирают губернатора, депутата Госдумы, членов представительных органов власти Сызрани и Тольятти. Кроме того идет 35 выборных кампаний в городских округах и районах.