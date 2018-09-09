Выборы ульяновского парламента: данные о явке на 12:00

Ульяновск, , 12:56 — REGNUM В Ульяновской области к полудню на выборах в законодательное собрание проголосовало 15,42% избирателей, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на предварительные данные ГАС «Выборы».

За четыре часа в 18 избирательных комиссиях, где идёт голосование за депутатов в региональный парламент, максимальная явка составила 31,59%, минимальная — 8,3%. В среднем к 12:00 часам проголосовало 15,42%. Напомним, в 2013 году на выборах в парламент за четыре часа свой выбор сделали 12,9% избирателей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM в Ульяновской области выбирают депутатов законодательного собрания шестого созыва. Депутатский корпус состоит из 36 парламентариев, из них половина избирается по одномандатным округам, половина — по партийным спискам.

Кроме того, проходят выборы представительных органов власти в муниципальных образованиях — всего 137 избирательных кампаний.

Напомним, 9 сентября в России — единый день голосования. В 80 регионах страны проходит более 4,7 тыс. выборов разного уровня, в списки избирателей включены около 65 млн человек.

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