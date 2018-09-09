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На выборах в гордуму Рязани проголосовали 9% избирателей

Политика

Пока люди не очень активно идут на участки

Рязань, 9 сентября 2018, 12:55 — REGNUM  В Рязани на выборах в городскую думу, которые проходят 9 сентября, к 12:00 проголосовали 37,3 тыс. человек, что составляет примерно 9% избирателей, включенных в списки.

Всего в городе работают 190 участков. На одном из них утром 9 сентября уже проголосовал губернатор Николай Любимов. Глава области отметил, что пока выборы проходят без серьезных нарушений.

ИА REGNUM напоминает, что выборы в Рязанскую городскую думу в последний раз проходили в 2013 году. Тогда к 12:00 явка составляла 8,2%. 9 сентября 2018 года в 80 регионах страны проходит более 4,7 тысяч выборов разного уровня, в списки избирателей включены около 65 млн человек.

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Единый день голосования 9 сентября 2018 года
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