На 12 часов явка в Ярославской области составила 10,46 процента

Ярославль, , 12:54 — REGNUM Облизбирком опубликовал данные по явке на 12 часов дня. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, она составила 10,46 процента.

Сегодня во всем регионе идет голосование за кандидатов в депутаты Ярославской областной думы, в ряде муниципальных образований — выборы в органы местного самоуправления. Работают 852 избирательных участка, 26 — временные, в больницах и СИЗО.

Как сообщил председатель избирательной комиссии Ярославской области Олег Захаров, голосование проходит в штатном режиме.

Пока не поступило ни одной жалобы. Был сигнал, что люди не обнаружили КОИБы на одном из избирательных участков в Ярославле, но там их быть и не должно.

КОИБы в Ярославле установлены на 141 участке (в одномандатных округах №1, 2, 5, 6, 9, 10). Также комплексы обработки бюллетеней применяются в Рыбинске и Переславле-Залесском. В целом по региону этой техникой оснащено 275 избирательных участков.