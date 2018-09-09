Впервые главой Дагестана избран не уроженец республики

Махачкала, , 12:54 — REGNUM В истории современного Дагестана были четыре руководителя региона. Первым стал Магомедали Магомедов, возглавлявший Дагестан с 1991 по 2006 годы, вторым — Муху Алиев (2006 — 2010), третьим — Магомедсалам Магомедов (2010 — 2013), четвертым — Рамазан Абдулатипов (2013 — 2017).

Владимир Васильев стал пятым главой республики. При этом он первый руководитель, который не является уроженцем Дагестана. Васильев родился 11 августа 1949 года в городе Клин Московской области. После окончания школы в 1967 году работал рабочим-измерителем московского НИИ точного приборостроения. В 1968 — 1970 годах проходил срочную службу в стратегических ракетных войсках Вооруженных сил СССР.

В 1972 году окончил Московскую специальную среднюю школу милиции МВД СССР. С 1972 по 1983 годы работал следователем, инспектором, старшим инспектором, заместителем начальника отдела, начальником отдела по борьбе с хищениями социалистической собственности Бауманского районного управления внутренних дел Москвы. В 1978 году Владимир Васильев окончил Всесоюзный юридический заочный институт (в настоящее время Московский государственный юридический университет имени О. Е. Кутафина).

С 1983 по 1987 годы работал в должностях начальника отдела, заместителя начальника управления по борьбе с хищениями социалистической собственности Главного управления внутренних дел Москвы. В 1991 году окончил Академию МВД СССР (ныне — Академия управления МВД России). В 1991 — 1992 годах Васильев служил главным инспектором инспекции Службы организации управления МВД РСФСР.

В 1993 — 1995 годах — заместитель начальника Штаба МВД, начальник оперативного управления. В 1995 году назначен первым заместителем начальника ГУВД Москвы, начальником штаба ГУВД.

В апреле 1997 года Владимира Васильева назначили на должность первого заместителя министра внутренних дел — начальника Главного управления по организованной преступности МВД России, а в последствии первым заместителем министра внутренних дел РФ — начальником Главного управления по борьбе с организованной преступностью.

В мае 1999 года Васильев получил назначение на должность заместителя секретаря Совета безопасности РФ. С марта 2001 года он — статс-секретарь, заместитель министра внутренних дел РФ.

В декабре 2003 года Владимир Васильев был избран депутатом Госдумы РФ четвертого созыва по Тверскому одномандатному избирательному округу № 173, где он возглавил комитет по безопасности. Главой этого комитета он продолжал оставаться, являясь депутатом Госдумы четвертого и пятого созывов.

В Госдуме шестого созыва Васильев возглавлял комиссию по контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами Госдумы. В седьмом созыве нижней палаты парламента он был избран заместителем председателя Думы Вячеслава Володина. В круг его обязанностей входило курирование вопросов взаимодействия Госдумы с Верховным судом РФ и Генпрокуратурой, работы комитета по безопасности и противодействию коррупции, также он отвечал за сотрудничество Госдумы с Парламентской ассамблеей НАТО.

3 октября 2017 года президент РФ Владимир Путин назначил Васильева временно исполняющим обязанности главы Дагестана.

Владимир Васильев — генерал-полковник милиции, кандидат юридических наук, заслуженный юрист РФ. Среди его наград ордена «За заслуги перед Отечеством» III и IV степеней, орден Мужества, орден Почета, медаль П. А. Столыпина II степени.

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