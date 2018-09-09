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Явка избирателей на выборах в Калужской области 17,12%

Политика

На 69 депутатских мест в органах местного самоуправления претендуют 166 зарегистрированных кандидатов

Калуга, 9 сентября 2018, 12:53 — REGNUM  В Калужской области 9 сентября 2018 года в Единый день голосования на выборах в органы местного самоуправления по состоянию на 12 часов утра из 15 тыс. 033 зарегистрированных избирателей проголосовало 2 тыс. 574 человек. Явка составила 17,12%. Об этом сообщила корреспонденту ИА REGNUM представитель калужского облизбиркома Елена Шумайлова.

Напомним, в Калужской области проходят девять избирательных кампаний по выборам 69 депутатов отдельных представительных органов в Барятинском, Жуковском, Хвастовичском, и Спас-Деменском раинах. Также проходит голосование по вопросу изменения границ муниципального образования сельское поселение «Село Маклино» Малоярославецкого района.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, На 33 избирательных участка на 69 депутатских мест в органах местного самоуправления претендуют 166 зарегистрированных кандидатов.

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Единый день голосования 9 сентября 2018 года
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