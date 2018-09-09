О выборах в РФ: «Дальний Восток голосует, молодцы»

Москва, , 12:51 — REGNUM Информации о существенных нарушениях на выборах в регионах РФ пока не поступала, сообщил корреспонденту ИА REGNUM директор Центра политического анализа (ЦПА) Павел Данилин.

«Рано еще. Люди только проснулись. Дальний Восток голосует, молодцы. На митинги не ходят, а ходят голосовать. Информация о нарушениях пока не поступала. Ни по Москве, ни по Ярославлю, ни по другим регионам, которые я мониторю», — заявил он.

Напомним, 9 сентября в России Единый день голосования. Проходят довыборы в Государственную думу РФ, выборы глав ряда регионов, депутатов в парламенты субъектов, а также многочисленные муниципальные выборы. Всего в 80 регионах страны проходит более 4,7 тысяч выборов разного уровня, в списки избирателей включены около 65 млн человек.