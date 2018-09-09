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12,58% ивановцев проголосовали на выборах губернатора

Политика

Жители региона не спешат к избирательным участкам

Иваново, 9 сентября 2018, 12:50 — REGNUM  12,58% жителей Ивановской области, имеющих право голоса, приняли участие в выборах губернатора региона по данным на 12:00 9 сентября, сообщает ИА REGNUM со ссылкой на данные областной избирательной комиссии.

14 сентября 2014 года, когда в регионе также выбирали губернатора, явка на 12:00 составила 10,89% избирателей.

Как сообщало ИА REGNUM, на пост губернатора претендуют врио губернатора Станислав Воскресенский («Единая Россия»), вице-спикер облдумы Сергей Нациевский (КПРФ), депутат гордумы Кинешмы Александр Орехов (Коммунистическая партия Коммунисты России), директор ООО «Ткацкая фабрика» Павел Попов («Справедливая Россия») и депутат облдумы Дмитрий Шелякин (ЛДПР). Также в регионе проходят выборы депутатов облдумы — на 26 мандатов претендуют около 300 кандидатов.

Напомним, 9 сентября в РФ — Единый день голосования. Более 4,7 тыс. выборов разного уровня проходят в 80 регионах России, в списки избирателей включены около 65 млн человек.

Читайте ранее в этом сюжете: 4,34% избирателей проголосовали в Ивановской области на 10:00

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Выборы губернатора Ивановской области — 2018
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