В Псковской области на выборах губернатора к 12:00 явка превысила 14%

Псков, , 12:50 — REGNUM На выборах губернатора Псковской области к 12:00 явка составила 14,25% — на избирательные участки пришли 75 267 жителей региона. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, об этом заявили в областном информационном центре по выборам.

Всего в списках избирателей — более 528 тыс. человек.

Наибольшую явку к 12:00 продемонстрировали избиратели Куньинского района — 28,3%. Больше 20% явка составила в Бежаницком, Красногородском, Новоржевском районах.

Напомним, на выборах губернатора 14 сентября 2014 года явка к 12:00 была ниже — 13,66%,

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в выборах губернатора Псковской области участвуют пять кандидатов: временно исполняющий обязанности губернатора Псковской области Михаил Ведерников («Единая Россия»), индивидуальный предприниматель Сергей Кулаков (Партия пенсионеров России), депутат Псковского областного собрания Антон Минаков (ЛДПР), уполномоченный по защите прав предпринимателей Псковской области Аркадий Мурылев (КПРФ) и директор ООО «Производственно-художественная мастерская по камню «Карельский гранит — Псков» Игорь Романов («Партия роста»).

Голосование продлится до 20:00.

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