В Казани на довыборах депутатов гордумы проголосовали свыше 5% избирателей

Казань, , 12:48 — REGNUM На довыборах депутатов Казанской городской думы на 12:00 проголосовали 5,36% от 78 101 избирателя, включенного в список на утро 9 сентября 2018 года, а в Набережных Челнах, где также предстоит распределить два мандата в представительном органе власти, свои голоса отдали 7,83% избирателей от 35 748. В единый день выборов в Татарии всего вакантны 246 мандатов, на которые претендуют 622 человека. С 8:00 до 20:00 избирателей ждут на 275 избирательных участках, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, на 10:00 явка в Казани, где работают 35 избирательных участков, составила 2,41%, в Набережных Челнах — 3,75%. Прошлые выборы депутатов думы Казани прошли в сентябре 2015 году, явка составила почти 72%, тогда же состоялись выборы в совет депутатов Набережных Челнов (явка была 69,77%).

В целом в список избирателей в регионе на утро 9 сентября 2018 года были включены 166 818 человек. Из них 0,78% проголосовали досрочно. Избирательные кампании также проходят в 42-х муниципалитетах, 206 сельских и 14 городских поселениях. В Малошильнинском сельском поселении Тукаевского района Татарии из-за демарша депутатов предстоит выбрать сразу пятерых народных избранников. В регионе выборы проходят без нарушений.