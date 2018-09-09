Воскресенье, 9 Сентября 2018 года
13:34:23 МСК

Выборы красноярского губернатора: известна явка на 14 часов

Политика

15,85%

Красноярск, 9 сентября 2018, 12:48 — REGNUM  Явка на выборах губернатора Красноярского края по состоянию на 14:00 составила 15,85%. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-центре избиркома.

К этому времени в регионе проголосовали 323 670 человек. Лидер по явке — Северо-Енисейский район (53,88%). В Красноярске проголосовали 10,9% избирателей.

Напомним, в Красноярском крае, где 9 сентября 2019 года проходят выборы губернатора, до 20:00 по местному времени будут открыты 2 174 избирательных участка.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, на выборах губернатора края в 2014 году явка к 15:00 составляла 20,86%.

Читайте ранее в этом сюжете: Стала известна явка на 12:00 на выборах в Красноярском крае

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Выборы губернатора Красноярского края в 2018 году
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить