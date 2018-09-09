Выборы красноярского губернатора: известна явка на 14 часов

Красноярск, , 12:48 — REGNUM Явка на выборах губернатора Красноярского края по состоянию на 14:00 составила 15,85%. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-центре избиркома.

К этому времени в регионе проголосовали 323 670 человек. Лидер по явке — Северо-Енисейский район (53,88%). В Красноярске проголосовали 10,9% избирателей.

Напомним, в Красноярском крае, где 9 сентября 2019 года проходят выборы губернатора, до 20:00 по местному времени будут открыты 2 174 избирательных участка.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, на выборах губернатора края в 2014 году явка к 15:00 составляла 20,86%.

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