На выборах во Владимирской области проголосовали 13,4% избирателей

Владимир, , 12:43 — REGNUM Во Владимирской области к 12:00 на выборы губернатора и депутатов регионального заксобрания, которые проходят 9 сентября, пришли 13,44% избирателей, сообщила пресс-служба облизбиркома.

«Во Владимирской области проголосовали 151 930 избирателей или 13,44%», — говорится в сообщении.

По сравнению с 2013 годом, когда в регионе также выбирали губернатора, явка намного выше. Тогда к 12:00 на участки пришли всего 9,54% избирателей. При этом, если сравнивать эти выборы с выборами президента, которые состоялись в марте 2018 года, то можно сказать, что жители области голосованием интересуются не особо сильно. Тогда за четыре часа работы участков проголосовали 29,84% избирателей.

ИА REGNUM напоминает, что 9 сентября в России — Единый день голосования. В 80 регионах страны проходит более 4,7 тысяч выборов разного уровня, в списки избирателей включены около 65 млн человек. Во Владимирской области выбирают региональных депутатов и губернатора. На пост главы области претендуют четыре человека: Сергей Бирюков («Справедливая Россия»), Сергей Глумов («Патриоты России»), Светлана Орлова («Единая Россия») и Владимир Сипягин (ЛДПР).

Читайте развитие сюжета: На выборах во Владимирской области – первое нарушение